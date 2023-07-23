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Обстріл Одеси: у лікарнях залишаються троє постраждалих

У реанімації в стабільно важкому стані перебуває 17-річний хлопець.

Обстріл Одеси: у лікарнях залишаються троє постраждалих
Фото: ОК "Південь"

Унаслідок російського обстрілу Одеси у міських лікарнях перебувають троє постраждалих.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що до лікарень міста було госпіталізовано 17 постраждалих, з них – троє дітей (12-ти та двоє 17 років).

«У міських лікарнях перебувають троє постраждалих, серед яких 17-річний хлопець. Його стан стабільно важкий. Він знаходиться у реанімації», - йдеться в дописі.

Зазначається, що лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

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Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. 

У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. На одній із центральних вулиць міста є влучання у собор УПЦ (МП), постраждали 2 пам’ятки архітектури. Станом на ранок було відомо про одного загиблого та 22 поранених.

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