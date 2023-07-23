Одеська єпархія Української православної церкви засудила обстріл росіянами Одеси вночі 23 липня, внаслідок якого частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це Одеська єпархія УПЦ повідомила у Facebook.

"Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію РФ проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси – Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами", – йдеться у заяві.

У єпархії нагадали, що вночі 23 липня під час російської терористичної атаки на місто Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор. Пряме влучання ракети прийшлося у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджене внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору. Розпочалася пожежа, яку вдалося швидко загасити. Постраждав охоронець собору, він отримав медичну допомогу і був госпіталізований.

Клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук емоційно розповів про наслідки влучання російської ракети у Спасо-Преображенський кафедральний собор.

"Руські тварі влучили у собор, який будувала вся Одеса. Влучило просто у вівтар, все у мотлох просто зруйновано. Собору більше немає… Дякую, руські браття… Дякую, ваша святість (імовірно, йдеться про патріарха всієї Русі Кирила – ред.), що ви влучили у саме серце митрополита Агафангела (настоятель храму – ред.). Богородиця вам цього не пробачить", – сказав клірик у відеозверненні.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.