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Росія намагається просунутися до річки Оскіл на Харківщині, - британська розвідка

Ситуація залишається неясною через російську дезінформацію.

Росія намагається просунутися до річки Оскіл на Харківщині, - британська розвідка
Фото: змі окупантів

Росія намагається просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, контроль над якою РФ вважає одним із пріоритетів.

Про це у Twitter повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики зауважують, що останніми днями спостерігалось збільшення кількості артилерійських обстрілів на півночі лінії фронту, в Луганській та Харківській областях. Це супроводжувалося незначним збільшенням кількості російських штурмів невеликими підрозділами, але ситуація була не ясною через російську дезінформацію.

«Росія, ймовірно, досягла лише незначних успіхів, але відновлення її активності на півночі підкреслює важливість регіону для Кремля, коли він одночасно стикається зі значним тиском на південному запорізькому напрямку», - зазначають у розвідці.

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Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку, за даними Генштабу, наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині. 

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