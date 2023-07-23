Учора оборонці знищили ще 630 окупантів та 11 ворожих танків, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень на сході.

Учора Збройні сили знищили ще 630 окупантів, 11 танків та багато іншої військової техніки ворога. З початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні втрати окупантів становлять близько 241 960 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 151 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 105 (+9) од,

артилерійських систем – 4 658 (+29) од,

РСЗВ – 697 (+4) од,

засоби ППО ‒ 451 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 958 (+14),

крилаті ракети ‒ 1 298 (+0),

кораблі ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 172 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 696 (+5).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.