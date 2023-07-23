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Учора оборонці знищили ще 630 окупантів та 11 ворожих танків, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень на сході.

Учора оборонці знищили ще 630 окупантів та 11 ворожих танків, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Учора Збройні сили знищили ще 630 окупантів, 11 танків та багато іншої військової техніки ворога. З початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні втрати окупантів становлять близько 241 960 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 151 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 105 (+9) од,
  • артилерійських систем – 4 658 (+29) од,
  • РСЗВ – 697 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 451 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 958 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1 298 (+0),
  • кораблі ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 172 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 696 (+5).

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Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

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