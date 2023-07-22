НАЗК упродовж трьох місяців перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів на доброчесність

Упродовж трьох місяців співробітники Національного агентства з питань протидії корупції перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність, а також їхніх родичів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає "Укрінформ".

"У будь-якій категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними, в тому числі і працівників військових комісаріатів, але очевидно, що є ті, хто порушує закон і пан Борисов (екскерівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, - ред.) - це просто еталонний порушник закону, найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконного збагачення – 188 млн грн. Для того, щоб з’ясувати моніторингом способу життя хто ще з працівників, з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, НАЗК упродовж трьох місяців перевірить весь керівний склад всіх військоматів нашої країни", - сказав Новіков.

Він зазначив, що йдеться про сотні керівників центрів комплектування, додавши, що перевірятимуть не лише посадовців, а й їхніх рідних.

"Кожен з них буде перевірений, і не тільки він, а й майно близьких родичів… Брати, сестри, племінники… Водіїв, кухарок, коханок і коханців також перевіримо", - запевнив голова НАЗК.

Новіков зауважив, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є не просто корупційним правопорушенням, а "державною зрадою з точки зору етики".

Законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів. Водночас голова НАЗК відзначив, що наразі існує проблема зі звільненням порушників з військової служби.

"Оскільки зараз воєнний стан, вони військові, то не існує механізму звільнення їх з військової служби під час воєнного стану. Тобто їх можна відсторони від посади, звільнити, але вони продовжать бути військовослужбовцями", – пояснив Новіков.

Законодавчо унормувати цю прогалину мають депутати.

Нагадаємо, 28 червня перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк повідомив, що представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників військкоматів на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.