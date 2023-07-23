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У київській багатоповерхівці зайнялася пожежа, є жертва

Також є постраждалі.

У київській багатоповерхівці зайнялася пожежа, є жертва
Фото: ДСНС

Сьогодні у 15-поверховому житловому будинку на вул. Ернста у Солом’янському районі Києва зайнялася пожежа.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На місце події негайно прибули вогнеборці пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що загоряння сталось в одній із квартир на 10 поверсі.

О 15:24 рятувальники локалізували займання на площі 20 кв. м та о 15:34 – ліквідували.

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Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини. Також, одна людина постраждала, а двох було виведено на свіже повітря. 

Обставини інциденту та причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, під час російського удару по Одеській області було знищено дві пожежні машини.

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