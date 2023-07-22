Із понеділка паркування в Києві знову стане платним

Оплачувати його необхідно буде лише в будні.

Із понеділка, 24 липня, в Києві відновлюється оплата за паркування.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.

Оплатити послугу за допомогою застосунку "Київ Цифровий" можна в кілька кроків:

Виберіть "Сервіси водія" - "Погодинне паркування"

Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його

Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку

Натисніть "Почати паркування". Розпочнеться відлік часу.

Натисніть "Завершити паркування", щойно авто залишить паркінг.

Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження автомобіля.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

У застосунок можна додати ківлька номерів автомобілів. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню. Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.

"На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію. Міський застосунок дозволяє сплатити за парковку у бюджет Києва та підтримати відновлення інфраструктури міста", - наголосили в міськраді.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів.

Нагадаємо, з квітня в Києві тимчасово дозволили безкоштовне паркування авто.

У червні 2021 року, КМДА встановила нові тарифи на користування муніципальними паркувальними майданчиками, що обслуговуються "Київтранспарксервісом". Тоді Київ поділили на кілька паркувальних зон із різними тарифами на паркування – чим ближче до центру, тим дорожче.

У серпні того ж року мешканці столиці звернулися до Окружного адмінсуду із позовом, в якому вимагали скасувати рішення КМДА про встановлення нових тарифів на паркування. Суд розглянув справу і дійшов до висновку, що розпорядження не відповідає вимогам Податкового кодексу та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого відповідною постановою Кабміну.

22 лютого Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов, проте КМДА подала апеляцію. У серпні 2022 року Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування рішення КМДА про платне паркування в місті.

У листопаді минулого року в Києві встановили тарифи на паркування. Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".