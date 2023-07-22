Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У громадян Узбекистану, які приїхали “відбудовувати” Маріуполь, окупанти відібрали паспорти і відправили на фронт, – Генштаб ЗСУ

Їх оформили як “добровольців”.

У громадян Узбекистану, які приїхали “відбудовувати” Маріуполь, окупанти відібрали паспорти і відправили на фронт, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото: Маріуполь під російської окупацією
Фото: скріншот

У громадян Узбекистану, які приїхали на будівельні роботи у Маріуполь, окупанти відібрали паспорти і відправили на фронт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. 

Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців. 

Нагадаємо, минулого тижня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіян переконують їхати на море в Маріуполь, бо місто “відновлюється”. Жителі з областей, які межують з Україною, їдуть в зруйноване місто на відпочинок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies