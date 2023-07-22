У громадян Узбекистану, які приїхали “відбудовувати” Маріуполь, окупанти відібрали паспорти і відправили на фронт, – Генштаб ЗСУ

Їх оформили як “добровольців”.

У громадян Узбекистану, які приїхали на будівельні роботи у Маріуполь, окупанти відібрали паспорти і відправили на фронт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт.

Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців.

Нагадаємо, минулого тижня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіян переконують їхати на море в Маріуполь, бо місто “відновлюється”. Жителі з областей, які межують з Україною, їдуть в зруйноване місто на відпочинок.