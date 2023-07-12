Росіян переконують їхати на море в Маріуполь, бо місто "відновлюється", - Андрющенко

Жителі з областей, які межують з Україною, їдуть в зруйноване місто на відпочинок.

В окупованому Маріупольському районі нині відпочивають як російські військові, так і пересічні росіяни, які приїхали із сусідніх з Україною російських областей.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода".

"Від Маріуполя до кордону з Бердянським районом Запорізької області все забито на сьогоднішній день росіянами. Вони їдуть і дуже дивуються, коли працює ППО, тому що це гучно, і дуже неприємно. Однак для росіян це сюрприз. Їх переконали, що це глибокий тил, «місто відновлюється». Вони здивовані руїнами Маріуполя, з одного боку, тому що це не відповідає тій картинці, що їм показують на «Московії», з іншого боку, вони приїжджають на узбережжя", – каже Андрющенко.

За його словами, на море приїжджають до Маріуполя росіяни з областей, які межують з Україною, найближчі – Ростовська, Бєлгородська.

"От вони дійсно понаїхали на море. Це достатньо дешево для них", - додав Андрющенко.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення російські війська майже повністю знищили Маріуполь. Місто із 20 травня 2022 року перебуває під окупацією, після того, як українські оборонці після боїв на "Азовсталі" були захоплені в полон.

Нагадаємо, в окупованому Криму росіяни вигадують способи заманити туристів: готелі знизили ціни до 40% через низький попит, а ситуацію із заторами на Кримському мосту намагаються владнати компенсаціями.