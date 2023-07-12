У Харкові злочинне угрупування під виглядом СБУ займалося вимаганням

Озброєна банда вдиралися до помешкань та грабувала людей, імітуючи проведення “обшуків”.

Правоохоронці заявили про викриття злочинного угруповання, яке під виглядом співробітників СБУ займалося вимаганням у Харкові.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру одному із учасників банди «перевертнів» за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, злочинне угруповання діяло під виглядом співробітників СБУ та займалося вимаганням майна громадян у Харкові. Вони озброєні вдиралися до їх помешкань та грабували, імітуючи проведення «обшуків».

На початку липня 2023 року вони проникли до оселі харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на суму понад 20 тис доларів.

Потім організатор почав вимагати у чоловіка ще 5 тис доларів нібито для закриття кримінального провадження проти нього. У разі несплати грошей він погрожував застосуванням фізичного насильства стосовно близьких потерпілого.

Правоохоронці затримали його під час передачі коштів від потерпілого.

В ході обшуку у підозрюваного вилучено спецодяг зі знаками розрізнення СБУ, бойовий пістолет ТТ з боєкомплектом.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває, встановлюються інші учасники злочинного угруповання.

Нагадаємо, на Чернігівщині угрупування рекетирів викрадало мешканців і вимагало гроші за неіснуючі борги. Правоохоронці затримали п’ятьох учасників банди при спробі викрадення місцевого жителя, якому рекетири “намалювали борг” у майже 100 тис. грн.