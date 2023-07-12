Уряд розширив перелік професій для бронювання військовозобов'язаних

Кабінет міністрів вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про це повідомила пресслужба Мінеконооміки.

Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими.

Зміни внесено до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Під час зустрічей з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб’єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, ухвалені Урядом зміни передбачають:

суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн євро.

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.

застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

У Мінекономіки нагадали, що для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема - розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до цього часу.

29 червня Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю, і скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Раніше парламент також зменшив граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Також в Україні готують закон щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Наразі не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

2 травня ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня. Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.