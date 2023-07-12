Українське військо має успіх на двох напрямках біля Бахмута, – речник Генштабу

Наступальна операція триває на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському наші війська ведуть наступальні дії північніше та північніше Бахмута. На напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка мали частковий успіх, закріплюються.

Наші воїни завдають вогневого ураження артилерію по цілях противника та ведуть заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

Ворог чинить потужний спротив, переміщує підрозділи, застосовує резерви.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Купʼянському, Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Окупанти застосовують резерви. Протягом доби було 29 бойових зіткнень.

Нагадаємо, минулої доби захисники знищили 510 окупантів, танк і 33 безпілотники. Уночі ППО знищила 11 із 15 запущених ударних безпілотників.