Уночі ППО знищила 11 російських "шахедів" із 15, – Повітряні сили

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Було задіяно 15 дронів-камікадзе, 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".

До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Усього було задіяно 28 дронів. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА. Також нашими захисниками було знищено п'ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.