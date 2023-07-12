Запропонувати Україні терміни вступу до НАТО неможливо, - Кая Каллас

НАТО не хоче безпосередньо вступати у війну та поширювати на Україну гарантії за статтею 5, поки йде війна.

Гарячі суперечки членів НАТО навколо даних Україні обіцянок показують, що союзники серйозно ставляться до цих слів.

Про це, повідомляє ERR, сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас після ухвалення підсумкового документа саміту НАТО у Вільнюсі.

"Ніхто не хоче безпосередньо вступати у війну, ніхто не хоче поширювати (на Україну, - ред.) гарантії за статтею 5, поки йде війна. І тому це пов'язано із закінченням війни, і тому не можна зафіксувати це на папері, тому що тоді довелося б визначити, як закінчиться війна, коли закінчиться війна, а ми цього насправді не знаємо", - сказала глава естонського уряду.

Вона зазначила, що розуміє фрустрацію Володимира Зеленського, тому що він теж хоче жити спокійно, перебуваючи в НАТО.

“Але це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз", - наголосила Каллас.

За її словами, НАТО може підтримувати Україну, щоб вона змогла організувати оборону і витіснила росіян на їхню територію.

Голова уряду Естонії також розповіла, що очільники МЗС будуть звітувати на саміті НАТО про готовність України до вступу до Альянсу. І, коли ця війна закінчиться, з'явиться коротке вікно можливостей, яке можна буде використати.

Нагадаємо, НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.