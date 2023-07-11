Поглиблення військової інтеграції Росії з Білоруссю має наслідки для регіональної стабільності , - комюніке Вільнюського саміту

НАТО закликає Білорусь припинити свою “зловмисну діяльність проти своїх сусідів”.

Поглиблення військової співпраці РФ та Білорусі має наслідки для регіональної стабільності та оборони НАТО. Це стосується, зокрема, й розгортання російського військового потенціалу та персоналу в Білорусі.

Про це йдеться у комюніке Вільнюського саміту Альянсу.

“НАТО залишатиметься пильним і надалі уважно стежитиме за розвитком подій, зокрема потенційним розміщенням так званих приватних військових компаній у Білорусі”, - запевнили в НАТО.

Також Альянс закликав Білорусь припинити свою “зловмисну діяльність проти своїх сусідів”, поважати права людини та основні свободи, а також дотримуватися міжнародного права.

Північноатлантичний альянс вважає неприпустимим використання Росією “систем з подвійним потенціалом” для нападу на цивільних осіб і критичну цивільну інфраструктуру в Україні.

Також НАТО засуджує намір Москви розгорнути ядерну зброю та ядерні системи на білоруській території.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. російських найманців ПВК "Вагнер".

Станом на 30 червня супутникові знімки показували активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".