Німеччина виступає проти запрошення України до НАТО, - ЗМІ

Німеччина і, зокрема, її канцлер Олаф Шольц, блокує запрошення України до НАТО, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Спершу генсек Альянсу Єнс Столтенберг запропонував прописати у комюніке формулювання про "запрошення України, коли це дозволять умови". Таку ідею обговорили з українською стороною.

Опісля Німеччина і США внесли свої пропозиції, які не зовсім підходять нашій державі. Німеччина, наприклад, спробувала виключити з тексту слово "запрошення", але під натиском низки країн -членівНАТО пішла на деякі поступки.

Тоді Берлін запропонував встановити двоетапну процедуру. Відповідно до неї, Україна може отримати запрошення про членство за умови, якщо будуть "виконані всі умови" та коли країни-союзники погодяться, що "Україна виконала всі критерії", необхідні для набуття членства.

Водночас формулювання, якими мають бути ці умови та критерії, доволі розмите.

Упродовж 11 липня члени Альянсу намагалися переконати Німеччину піти на подальші поступки. Наразі йдеться про прогрес у цьому питанні. Берлін у дискусіях наголошує на тому, що різкі кроки НАТО можуть втягнути блок у третю світову з Росією.

Наразі джерело видання стверджує, що є досить високі шанси, аби підсумкове комюніке саміту у Вільнюсі фіналузвали 11 липня.

Іншим проблемним питанням є встпу до НАТО Швеції та позиція Туреччини.

Нагадаємо, координатор стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна все ще має виконати низку вимог перед тим, як зможе вступити до НАТО. Також членство нашої держави в альянсі у найближчій перспективі не є можливим, оскільки це втягнуло б НАТО у війну з Росією. А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна має приєднатися до НАТО "настільки швидко, наскільки можливо" після закінчення війни.

Нині на саміт прибув Президент Володимир Зеленський.