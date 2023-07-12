У віці 94 років помер чесько-французький письменник Мілан Кундера

Із 1975 року письменник чеського походження мешкав у Франції.

Помер всесвітньо відомий чесько-французький письменник Мілан Кундера у віці 94 років.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Помер письменник Мілан Кундер. Йому було 94 роки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Мілан Кундера народився 1929 року в Брно (Чехія).

У 1971 році вийшов роман «Вальс на прощання», перекладений багатьма мовами.

У 1975 році Кундера виїхав із Чехословаччини до Франції.

У 1984 році вийшов один із найвідоміших його романів — «Нестерпна легкість буття», події якого розгортаються під час «Празької весни» 1968 року. В 1988 роман був екранізований Філіпом Кауфманом.

У 1979 році письменника позбавили громадянства Чехословаччини. У Чехословаччині книги Кундери тривалий час перебували під забороною.

Кундера мав числені літературні нагороди, зокрема, у 2001 році він здобув Велику літературну премію Французької академії, а у 2020 році – чеську премію Франца Кафки.