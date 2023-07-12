Австралія надасть Україні 30 машин "Бушмастер" у новому оборонному пакеті

Ці бронемашини добре зарекомендували себе ще торік.

Австралія виділяє Україні новий потужний оборонний пакет, до складу якого увійдуть 30 машин "Бушмастер".

Відповідне оголошення президент Володимир Зеленський зробив після двосторонніх переговорів із австралійським премʼєром Ентоні Албенізі. Інші деталі про пакет поки невідомі.

"Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 «Бушмастерами». Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч!" – зазначив Зеленський.

Торік Австралія передала Україні 90 бронемашин Bushmaster, призначених для пересування військових у небезпечних зонах.

Ці машини мають високий рівень протиосколкового захисту, розповідав журналістам військовий Десантно-штурмових військ. Інший його колега відзначав комфорт використання цих авто: взимку у них тепло, влітку – прохолодно. Bushmaster PMV – австралійський MRAP, який виробляє компанія Thales Australia, писав "Мілітарний". Кожна машина може перевозити девʼять осіб. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.