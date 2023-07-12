Зеленський провів двосторонню зустріч із Трюдо: є "потужні домовленості" про посилення бронетехінкою

Президент Володимир Зеленський зустрівся з канадським премʼєр-міністром Джастіном Трюдо в межах саміту НАТО у Вільнюсі.

Сторони обговорили гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу. Про це Зеленський повідомив у Теlegram.

"Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО – маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України. Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості", – зазначив він.

Також сторони обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги від партнерів до повного звільнення всіх тимчасово окупованих територій нашої країни, додали в пресслужбі президента.

Окремо йшлося про важливість подальшого посилення захисту українського неба та участі Канади в коаліції винищувачів.

У планах президента на другий день саміту НАТО також є зустріч із президентом США Джон Байденом та лідерами інших країн, зокрема Японії. Пріоритетами для української делегації на чолі з президентом є отримання додаткової зброї для звільнення своєї землі від окупантів, запрошення до Альянсу та безпекові гарантії.