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Зеленський провів двосторонню зустріч із Трюдо: є "потужні домовленості" про посилення бронетехінкою

Також обговорили гарантії безпеки. 

Зеленський провів двосторонню зустріч із Трюдо: є "потужні домовленості" про посилення бронетехінкою
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з канадським премʼєр-міністром Джастіном Трюдо в межах саміту НАТО у Вільнюсі. 

Сторони обговорили гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу. Про це Зеленський повідомив у Теlegram. 

"Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО – маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України. Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості", – зазначив він. 

Також сторони обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги від партнерів до повного звільнення всіх тимчасово окупованих територій нашої країни, додали в пресслужбі президента.

Окремо йшлося про важливість подальшого посилення захисту українського неба та участі Канади в коаліції винищувачів.

У планах президента на другий день саміту НАТО також є зустріч із президентом США Джон Байденом та лідерами інших країн, зокрема Японії. Пріоритетами для української делегації на чолі з президентом є отримання додаткової зброї для звільнення своєї землі від окупантів, запрошення до Альянсу та безпекові гарантії.

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