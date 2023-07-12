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Білорусам заборонили ходити по лісах на кордоні з Україною та Польщею

Влада розробила спціальну інтерактивну мапу заборон і обмежень.

Білорусам заборонили ходити по лісах на кордоні з Україною та Польщею
Фото: Укрінформ

Влада Білорусі обмежила можливість заборонила громадянам відвідувати ліси у 90 районах на кордоні з Україною та Польщею.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Станом на вечір 11 липня, відвідування лісових масивів обмежено на території всієї Брестської та Гродненської областей. У Вітебській області обмеження торкнулися 18 районів, Мінській - 21, Гомельській - 14, Могильовській – 4", - йдеться у повідомленні.

Влада розробила інтерактивну мапу заборон і обмежень на відвідування лісів. На ній можна відстежити, в яких регіонах до лісу тимчасово ходити не можна.

З Україною межують Брестська та Гомельська області Білорусі, з Польщею – Брестська та Гродненська. 

Нагадаємо, Білорусь очікує на розміщення на своїй території бойовиків ПВК "Вагнера", а також Білорусь  прибуття нової партії регулярних російських військ для участі в спільних навчаннях зі збройними силами країни.

Ранішее моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у Білорусі можуть перебувати близько 200 "вагнерівців". За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Олександр Пригожин мав вирушити у Білорусь. Однак, 6 липня на пресконференції Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані Пригожина, ані "вагнерівців".

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