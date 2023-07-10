Після невдалого бунту "вагнерівців" Пригожин зустрічався у Москві з Путіним

Після невдалого бунту "вагнерівців" їхній ватажок Євгеній Пригожин зустрічався із російським президентом Путіним у Москві.
Про це повідомляє французьке видання Libération з посиланням на джерела у західній розвідці.
За інформацією джерел, Пригожина та командирів вагнерівців могли викликати до Кремля ще 1 липня. Засновник ПВК "Вагнер" нібито зустрівся із директором Росгвардії Віктором Золотовим та головою російської розвідки Сергієм Наришкіним.
Зазначається, що Пригожину і "вагнерівцям" після невдалого бунту запропонували три варіанти дій, один з яких – заслання до Білорусі.
Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.
За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. російських найманців ПВК "Вагнер".
Станом на 30 червня супутникові знімки показували активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".
Однак Лукашенко 6 липня заперечив присутність у Білорусі Пригожина і найманців ПВК "Вагнер".