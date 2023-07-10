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Після невдалого бунту "вагнерівців" Пригожин зустрічався у Москві з Путіним

Ватажку ПВК "Вагнер" нібито запропонували три варіанти дій, серед яких – заслання у Білорусь.

Після невдалого бунту "вагнерівців" Пригожин зустрічався у Москві з Путіним
Ілюстративне фото
Фото: putinism.wordpress.com

Після невдалого бунту "вагнерівців" їхній ватажок Євгеній Пригожин зустрічався із російським президентом Путіним у Москві.

Про це повідомляє французьке видання Libération з посиланням на джерела у західній розвідці.

За інформацією джерел, Пригожина та командирів вагнерівців могли викликати до Кремля ще 1 липня. Засновник ПВК "Вагнер" нібито зустрівся із директором Росгвардії Віктором Золотовим та головою російської розвідки Сергієм Наришкіним.

Зазначається, що Пригожину і "вагнерівцям" після невдалого бунту запропонували три варіанти дій, один з яких – заслання до Білорусі.

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Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. російських найманців ПВК "Вагнер".

Станом на 30 червня супутникові знімки показували активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".

Однак Лукашенко 6 липня заперечив присутність у Білорусі Пригожина і найманців ПВК "Вагнер".

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