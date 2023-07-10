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Збройні сили знищили за добу ще 440 окупантів та 7 танків ворога, – Генштаб

ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Збройні сили знищили за добу ще 440 окупантів та 7 танків ворога, – Генштаб
Фото: Скріншот з відео

Учора Збройні сили знищили ще 440 окупантів, сім танків та багато іншої військової техніки ворога. Втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення сягнули близько 234 480 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4 085 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 966 (+2)
  • артилерійських систем – 4 371 (+5)
  • РСЗВ – 668 (+0)
  • засоби ППО ‒ 414 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 686 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 1 271 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 937 (+8)
  • спеціальна техніка ‒ 632 (+4).

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Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень на сході.

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