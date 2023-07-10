Збройні сили знищили за добу ще 440 окупантів та 7 танків ворога, – Генштаб

ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Учора Збройні сили знищили ще 440 окупантів, сім танків та багато іншої військової техніки ворога. Втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення сягнули близько 234 480 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб ліквідовано

танків ‒ 4 085 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 7 966 (+2)

артилерійських систем – 4 371 (+5)

РСЗВ – 668 (+0)

засоби ППО ‒ 414 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 309 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 686 (+1)

крилаті ракети ‒ 1 271 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 937 (+8)

спеціальна техніка ‒ 632 (+4).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень на сході.