Збройні сили знищили за добу ще 440 окупантів та 7 танків ворога, – Генштаб

Учора Збройні сили знищили ще 440 окупантів, сім танків та багато іншої військової техніки ворога. Втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення сягнули близько 234 480 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4 085 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 7 966 (+2)
- артилерійських систем – 4 371 (+5)
- РСЗВ – 668 (+0)
- засоби ППО ‒ 414 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 686 (+1)
- крилаті ракети ‒ 1 271 (+0)
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 937 (+8)
- спеціальна техніка ‒ 632 (+4).
Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень на сході.