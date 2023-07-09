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Зеленський: ​"Ймовірно, Путін буде змушений піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму"

Президент України вважає це "абсолютно логічним рішенням".

Зеленський: ​"Ймовірно, Путін буде змушений піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вважає логічним припущенням те, що Володимир Путін піде на переговори тоді, коли Збройні сили України дійдуть до Криму.

Про це він розповів в інтерв'ю ABC News.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно можливо змусити президента РФ на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, Зеленський сказав, що це - "абсолютно логічне припущення".

"Це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - наголосив він. 

Зеленський такожне не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські посадовці розповідали директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що мета контрнаступу - підійти до кордону з Кримом, а потім змусити Путіна розпочати переговори.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування та обстріл цілей ворога у готовності до продовження наступальних дій.

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