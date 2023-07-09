Зеленський: ​"Ймовірно, Путін буде змушений піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму"

Президент Володимир Зеленський вважає логічним припущенням те, що Володимир Путін піде на переговори тоді, коли Збройні сили України дійдуть до Криму.

Про це він розповів в інтерв'ю ABC News.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно можливо змусити президента РФ на переговори, коли ЗСУ дійдуть до Криму, Зеленський сказав, що це - "абсолютно логічне припущення".

"Це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - наголосив він.

Зеленський такожне не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські посадовці розповідали директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що мета контрнаступу - підійти до кордону з Кримом, а потім змусити Путіна розпочати переговори.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування та обстріл цілей ворога у готовності до продовження наступальних дій.