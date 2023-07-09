На Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа у неділю, 9 липня.

Про це у Телеграм повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі міста. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - написав Кличко.

До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Працівники станції розповіли, що машина на великій швидкості в'їхала в колону з пальним. За їхніми словами, постраждалі — люди, які були в автівці, інформує Суспільне.

Оновлено. Згодом Кличко повідомив про ліквідацію пожежі.

"Пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - написав Кличко.

Пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.

Фото: ДСНС

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