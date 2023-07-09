В Івано-Франківській області залишаються підтопленими 8 житлових будинків, 229 домогосподарств та 91 підвал.

Про це повідомили у МВС.

Підмито 3,61 км місцевих доріг, пошкоджено транспортне сполучення до 6 населених пунктів та частково ускладнене транспортне сполучення до одного населеного пункту.

Рятувальники відкачали понад 12,8 тисяч кубометрів води з підвалів, житлових будинків та домогосподарств.

“У Тисменицькій громаді переправлено 53 особи, з них 10 дітей через підтоплену ділянку місцевої автодороги водою річки Ворона та доставлено для потреб місцевого населення харчові продукти та воду”, − додали у міністерстві.

Нагадаємо, через негоду на Прикарпатті вчора були підтопленими 414 дворогосподарств, 14 житлових будинків, 26 підвалів та підмито 3,11 км місцевих доріг. Також було пошкоджено пішохідний міст через р. Бистриця-Солотвинська в Івано-Франківську.