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На Прикарпатті все ще підтоплені внаслідок негоди понад 400 дворогосподарств, - ДСНС

Наразі відновили транспортне сполучення до чотирьох населених пунктів.

На Прикарпатті все ще підтоплені внаслідок негоди понад 400 дворогосподарств, - ДСНС
Фото: ДСНС України

Через негоду на Прикарпатті залишаються підтопленими 414 дворогосподарств.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Також підтоплено 14 житлових будинків, 26 підвалів та підмито 3,11 км місцевих доріг. Пошкоджений пішохідний міст через р. Бистриця-Солотвинська в Івано-Франківську.

За даними ДСНС, відновили транспортне сполучення до чотирьох населених пунктів. Вдалося врятувати 14 людей та ще 80 евакуювати.

"Опади на даний час припинились, вода здебільшого самостійно сходить з підтоплених територій. Ситуація перебуває на постійному контролі органів влади та ГУ ДСНС в Івано-Франківській області", - додали рятувальники.

Фото: ДСНС України

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Нагадаємо, вчора через різке підняття рівня води у Івано-Франківську обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній.  

Надвечір 7 липня розпочалась гроза із дощем у Києві. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах столиці.

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