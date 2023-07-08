​Ворог планує забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС, - українська розвідка

Окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З цього приводу на станції побував 6 липня перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко.

"Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. Офіційна мета приїзду Кірієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати розв'язати проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом", - розповіли в розвідці.

ГУР зазначає - після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати договори з Росатомом. Спроби залучити російських співробітників також були неуспішні - спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

"Згідно з отриманою інформацією на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару", - зазначили в ГУР.

Планується, що таким чином вдасться розселити до 4500 росіян. Але наразі охочих їхати на ЗАЕС небагато.

Нагадаємо, Енергоатом днями заявив, що росіяни збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій АЕС у стан "гарячого зупину".

А на супутникових знімках сервіс Planet Labs зафіксували появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції. До цього ЗСУ повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території станції. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.