ЗСУ попередили, що росіяни найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС

4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції, окупованої терористами з 4 березня 2022 року.

Про це зазначає управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", - розповіли у СтратКомі.

Управління наголосило, що ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.

"Жодна провокація ворога не пройде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями українська розвідка повідомила, що російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян.

На території станції та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персонал, що залишається на станції, отримав вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

У той же час Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що можливий підрив росіянами Запорізької АЕС не зупинить контрнаступ Сил оборони.