Нацпол розслідує 84 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян, - Зеленський

Також створено спеціальну базу "Воєнний злочинець", до якої внесли понад 200 тисяч записів про російських найманців і військових.

Слідчі Національної поліції розслідують 84 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Національної поліції України.

За словами Зеленського, є 1838 повідомлень про підозру.

Крім того, зусиллями Національної поліції України створено спеціальну базу "Воєнний злочинець", до якої внесли понад 200 тисяч записів про російських найманців і військових.

Нагадаємо, напередодні у Гаазі (Нідерланди) відкрився Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA). Це перший крок на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою,

Раніше Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти РФ про воєнні злочини.