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Нацпол розслідує 84 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян, - Зеленський

Також створено спеціальну базу "Воєнний злочинець", до якої внесли понад 200 тисяч записів про російських найманців і військових.

Нацпол розслідує 84 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян, - Зеленський
Фото: ОПУ

Слідчі Національної поліції розслідують 84 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Національної поліції України.

За словами Зеленського, є 1838 повідомлень про підозру. 

Крім того, зусиллями Національної поліції України створено спеціальну базу "Воєнний злочинець", до якої внесли понад 200 тисяч записів про російських найманців і військових.

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Нагадаємо, напередодні у Гаазі (Нідерланди) відкрився Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA). Це перший крок на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою,

Раніше Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти РФ про воєнні злочини.

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