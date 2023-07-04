У місті Первомайський в Лозівському районі Харківської області близько 13:35 пролунав вибух. Росіяни вдарили по житловому кварталу у 6-му мікрорайоні, влучили по парковці біля девʼятиповерхівки.

Про це у Телеграм повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов і міністерство внутрішніх справ.

Фото: ДСНС у Telegram

Станом на 15:00, за даними ОВА, поранено 31 людину, серед них – девʼять дітей. Наймолодшому – 10 місяців.

"У місті Первомайський наразі попередньо відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина. У місті пошкоджено скління 8 багатоповерхових будинків. Окрім того, горіло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено", – повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. МВС повідомляло про 16 поранених, в тому числі сімох дітей.

"Постраждалих доставили до медичного закладу. Найменшій дитині один рік. Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", – повідомили в міністерстві.

Фото: Харківська ОВА

Коли пролунав вибух, у місті прощалися з загиблим військовослужбовцем 3-ої окремої штурмової бригади Олегом Фадєєнком з позивним «Малиш», інформує Суспільне.

Нагадаємо, що у Харківській області протягом минулої доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань, Бударки, Петро-Іванівку, Новомлинськ. У Чернещині внаслідок обстрілу пошкоджена територія ферми.