ГУР про вибухи у столиці РФ: Якщо росіяни роблять диверсії в українському тилу, то щось може прилетіти по Москві

Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував в етері телемарафону про ранкові вибухи у Москві 4 липня.

"Якщо говорити про Москву, то ми, звичайно, традиційно не коментуємо це. Але так буває, так у житті трапляється. Якщо, наприклад, рашистська 45-та бригада спецпризначення займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється...", - сказав Юсов.

Також представник ГУР відреагував на вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.

За словами Юсова, проукраїнськи налаштовані люди, які "чекають на повернення законної влади ... радіють цим звукам".

"Це означає, що деокупація, звільнення Криму наближається. Більше ми, звичайно, не будемо коментувати. Лише зможемо констатувати, що спокій і відсутність вибухів на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема, в Криму, буде повністю тоді, коли рашисти підуть звідти геть. До того часу за все, що відбувається на окупованих територіях, несе відповідальність окупаційна адміністрація", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, нині російська влада заявила, що зранку Москву і підмосков'я атакували безпілотники. Один апарат начебто упав на двоповерхову господарську споруду в селі Кривошеїно, після чого загорівся. У Кубинці те, що росіяни назвали "дроном-камікадзе", атакувало адміністративну будівлю на території військової частини.

Кримські пабліки також писали про те, що сильний вибух пролунав на полігоні в Севастополі - повідомлялося про підбрив боєприпасів.