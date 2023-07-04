Окупаційна влада має дуже низьку підтримку серед населення на Запоріжжі та Херсонщині, – Маляр

Зокрема, саме тому темпи паспортизації вкрай низькі.

Окупаційна влада має дуже низьку підтримку серед населення на Запоріжжі та Херсонщині.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російська окупаційна влада має дуже низьку підтримку серед населення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначаєтья, що саме тому темпи паспортизації вкрай низькі і саме тому окупаційній владі доводиться здійснювати паспортизацію примусово.

Нагадаємо, у Маріуполі за останні два тижні знайшли вбитими 8 російських окупантів. Шестеро з них було зарізано, двоє – застрелено в потилицю.