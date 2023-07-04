Лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку.

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час комплексних заходів затримано 12 учасників угруповання. Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.

За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Шукати потенційних "жертв" допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.

Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку. Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під "оновлення послуги банкінгу" від адміністрації фінустанови.

Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

Нагадаємо, що правоохоронці ліквідували міжрегіональну схему виготовлення фальшивих паспортів для “легалізації” росіян в Україні та ЄС.