Також його судитимуть за заклики до насильницької зміни конституційного ладу.

У Києві судитимуть Tiktok-блогера за заперечення збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 46-річного киянина за обвинуваченням у розповсюджені матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний, використовуючи власну сторінку у соцмережі «TikTok», поширював для необмеженого кола користувачів відеозаписи, в яких містилися заперечення збройної агресії РФ проти України.

У своїх відеоматеріалах підозрюваний намагався зняти відповідальність з РФ за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому «сатанинську мафію». При цьому блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям.

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер та спрямовані на заклики до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні цей прокремлівський тіктокер влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі. СБУ повідомила про підозру зловмиснику.