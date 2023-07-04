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Сили оборони знищили три "Гради" окупантів в районі Бахмута

Техніка та особовий склад знищені влучаннями артилерії.

Сили оборони знищили три "Гради" окупантів в районі Бахмута
Фото: Скрін з відео

Українські сили оборони знищили три російські "Гради" в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомляється у Telegram Сил спеціальних операцій.

Так, оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 "Град" в тилу ворога.

"Координати оперативно передали побратимам з Сил оборони. Вся техніка та особовий склад були знищені "смачними" влучаннями нашої артилерії", - розповіли військові.

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Нагадаємо, що українські захисники знищили чергову станцію спостереження росіян на кордоні з російською Бєлгородською областю, що межує з Україною. 

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