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Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинули двоє людей

Пошкоджено будинки. 

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинули двоє людей
Фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок обстрілу Херсона вранці 4 липня загинули двоє людей – чоловік і жінка. Дані щодо поранених уточнюються. 

За даними слідства, росіяни відкрили вогонь близько 6 ранку. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора

"Двоє містян – чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено житлові будинки", – йдеться у повідомленні. 

Відкрито досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що вчора ворог поранив у Херсонській області шістьох мирних. По Херсону росіяни випустили 35 снарядів.  

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