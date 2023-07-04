Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинули двоє людей

Внаслідок обстрілу Херсона вранці 4 липня загинули двоє людей – чоловік і жінка. Дані щодо поранених уточнюються.

За даними слідства, росіяни відкрили вогонь близько 6 ранку. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Двоє містян – чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено житлові будинки", – йдеться у повідомленні.

Відкрито досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що вчора ворог поранив у Херсонській області шістьох мирних. По Херсону росіяни випустили 35 снарядів.