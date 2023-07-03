Головне за день. Понеділок, 3 липня

Удар по багатоповерхівці в Сумах, понад 30 бойових зіткнень на сході, ситуація на Бахмутському напрямку. Яким запам’ятається 495-й день повномасштабної війни.

Унаслідок атаки шахедів на місто Суми дві людини загинули, 19 зазнали поранень. У лікарнях залишаються 4 постраждалих, із них 2 - важкі в реанімації, 2- середнього ступеня важкості.

15 постраждалим була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих дитина 5 років.

Вівторок, 4 липня, у Сумах оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки дронів, повідомив міський голова Олександр Лисенко.

"Завтра, 4 липня, у місті оголошено День жалоби за загиблими. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Лисенко.

За його даними, шістьом мешканцям зруйнованого будинку надано тимчасове житло в гуртожитку. Решта розмістилися у родичів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Загарбники завдали 44 авіаційних ударів та здійснили близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та п'ять його артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 липня – в нашій новині.

Ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилась, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, там триває "двобій за перехоплення ініціативи".

"Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони мали певний успіх. Однак ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - розповіла Маляр.

Докладніше – в новині.

Володимир Зеленський привітав із професійним світом воїнів Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

"День Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. День тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак", – написав президент у Telegram.

"Ваша робота надихає, ваш професіоналізм і влучність не лишають окупантам жодного шансу. Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя! Слава Зенітним ракетним військам! Слава Україні" – додав глава держави.

Із професійним світом воїнів-зенітників привітав і Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Йдеться про рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з ним, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

"Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом міністрів та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів", - наголосили в НКРЕКП.

Більше інформації – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні українського громадянина Міхеіла Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно нинішній стан здоровʼя Саакашвілі.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити країну впродовж 48 годин для консультацій з офіційним Тбілісі.

Також президент закликав партнерів "не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину", тому що "жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність".

Докладніше – в новині.

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