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Залужний привітав воїнів-зенітників з професійним святом

"Кожна збита вами ворожа повітряна ціль - це врятоване людське життя".

Залужний привітав воїнів-зенітників з професійним святом
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав воїнів-зенітників із Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

Про це він написав у соцмережах.

"З великою повагою вітаю бойових побратимів з Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України! Кожна збита вами ворожа повітряна ціль - це врятоване людське життя. Дякую вам, воїни-зенітники, за вашу самовіддану працю заради захисту нашого неба", - написав Залужний.

Нагадаємо, раніше військових також привітав президент Володимир Зеленський.

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