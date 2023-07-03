У Франції шосту ніч поспіль відбувалися протести через убивство поліцейським підлітка

Цього разу було менше затриманих, ніж у попередні ночі.

У Франції минула шоста ніч протестів через вбивство поліцейським 17-річного юнака арабського походження. Бабуся загиблого закликала припинити насильство, що розгорнулося у ході масових акцій, пише CNN.

Сили безпеки розгорнули понад 45 000 поліцейських і жандармів по всій країні в неділю ввечері після масових громадських заворушень. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що 157 осіб затримали в ніч на понеділок – це значно менше, ніж у попередні ночі.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен зазначив, що чимало затриманих є неповнолітніми, а їхній середній вік – 17 років.

Кореспонденти з місць протестів зазначили, що загалом ситуація в неділю була значна спокійнішою, ніж напередодні.

У ніч на 3 липня було поранено трьох правоохоронців, атаковано одну жандармерію та одну поліцейську станцію.

У неділю вранці про атаку на свій будинок заявив мер передмістя Парижа – ЛʼАї-ле-Роз. Мер заявив, що невідомі відкрили вогонь по будинку, коли в ньому перебували дружина та двоє дітей. Вони поранені.

Нагадаємо, що заворушення під час протестів у Франції вчора почали слабшати, порівняно з попередніми днями. У ніч на неділю, наприклад, заарештували близько 700 осіб. А в ніч до того понад 1300.

Масові протести почалися після того, як відеодокази спростували версію поліції про вбивство хлопця. Правоохоронці стверджували, що офіцер відкрив вогонь через те, що юнак-порушник правил дорожнього руху спрямував свою машину на поліцейського. Відео свідчить, що авто не їхало не поліцію та рухалось повільно, а офіцер перед тим, як відкрити вогонь, сказав, що він "отримає кулю в голову".