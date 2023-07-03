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ВМС Росії та Китаю проводитимуть спільні навчання

Міністри оборони країн зустрілися у Пекіні.

ВМС Росії та Китаю проводитимуть спільні навчання
Міністр оборони китаю Лі Шанфу
Фото: Kyodo

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з командувачем ВМС Росії адміралом Миколою Євменовим у Пекіні.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони КНР.

Лі сподівається, що військово-морські сили двох країн посилять комунікацію на всіх рівнях.

Також він заявив про організацію спільних навчань та постійне патрулювання.

Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу узгодили принципи відносин із Китаєм і закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна готова до посередництва Китаю в мирному врегулюванні лише якщо Пекін змусить Росію вивести війська з усіх окупованих територій.

На полях "Діалогу Шангрі-Ла" в Сінгапурі Резніков мав нетривалу зустріч із міністром оборони Китаю. За її результатами український міністр зазначив, що Китай, схоже, має важелі впливу на РФ, але його наміри застосовувати їх нечіткі.

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