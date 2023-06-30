​Лідери ЄС закликали Китай тиснути на Росію, аби вона припинила війну в Україні

Лідери країн Європейського Союзу узгодили принципи відносин із Китаєм і закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту ЄС, який цитує "Європейська правда".

Зазначається, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН "несе особливу відповідальність" за підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, Статуті ООН та міжнародному праві.

"Тому Європейська рада закликає Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України", - йдеться в документі.

Лідери ЄС також підтвердили багатовимірну політику щодо Китаю, в якій він "одночасно є партнером, конкурентом і системним суперником".

"Незважаючи на різні політичні та економічні системи, Європейський Союз і Китай мають спільну зацікавленість у конструктивних і стабільних відносинах, що ґрунтуються на повазі до міжнародного порядку, заснованого на правилах, збалансованій взаємодії та обопільності", – вказують вони.

Нагадаємо, посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун не виключає, що Пекін підтримає повернення України до кордонів станом 1991 року.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна готова до посередництва Китаю в мирному врегулюванні лише якщо Пекін змусить Росію вивести війська з усіх окупованих територій.

На полях "Діалогу Шангрі-Ла" в Сінгапурі Резніков мав нетривалу зустріч із міністром оборони Китаю. За її результатами український міністр зазначив, що Китай, схоже, має важелі впливу на РФ, але його наміри застосовувати їх нечіткі.

Китай за весь час повномасштабної війни відкрито не засуджував російське вторгнення, ухильна називаючи його "кризою". Пекін і досі намагається балансувати між західним світом і Росією. У річниці повномасштабної війни Пекін представив своє бачення мирного плану, одним із пунктів якого було скасування "односторонніх санкцій". Україна привітала Китай за його ініціативність, але зазначила, що не з усіма пропозиціями може погодитися.

Після першої за приблизно два роки роки телефонної розмови українського президента і лідера КНР Пекін оголосив, що відправить до України спецпредставника. Ним став Лі Хуей, який раніше був послом у Москві.

У травні спеціальний представник Китаю Лі Хуей провів низку зустрічей з українським керівництвом у Києві. Співрозмовники LB.ua зазначають, щоперемовини були не з легких – довелося відразу накреслити червоні лінії, за які не повинна, відштовхуючись від позиції України, ступити китайська дипломатія. Потім Лі здійснив кілька візитів до європейських країн.

Нещодавно призначений Пекіном спецпредставник Лі Хуей закликав "припинити надсилати зброю на поле бою".

На зустрічі з Резніковим у Сінгапурі міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використати “всі можливі засоби”, щоб спробувати припинити війну з Росією, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Києвом. Китай продовжує наполягати на ролі миротворця в конфлікті, незважаючи на тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.