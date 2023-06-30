Підсанкційний олігарх Фукс отримав вид на проживання у Великобританії завдяки схемі із "золотою візою"

ЄС, США та Великобританія не накладали обмежень на Фукса.

Олігарх Павло Фукс, який перебуває під українськими санкціями, отримав вид на проживання у Великобританії після отримання спеціальної візи для багатих, повідомляє The Guardian.

Фукс перебуває під слідством за звинуваченням у шахрайстві та ухиленні від сплати податків в Україні. Він відомий як завсідник ексклюзивного ресторану Mayfair, у 2012 році отримав так звану "золоту візу", а у 2017 році — безстроковий дозвіл на проживання у Великій Британії.

ЄС, США та Великобританія не накладали обмежень на Фукса. Це означає, що як резидент Великобританії олігарх може вести бізнес у цій державі та подорожувати до Лондона і назад.

Фукс отримав свою першу візу в 2012 році за схемою інвестора рівня 1. Це дало змогу отримати вид на проживання у Великій Британії багатим іноземним громадянам, готовим інвестувати щонайменше 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Раніше британська міністр внутрішніх справ повідомила, що щонайменше 10 російських олігархів, які згодом потрапили під санкції Великобританії, скористалися схемою "золотої візи".

Уряд країни відмовився від цієї схеми у 2022 році, коли Росія готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, цьогоріч у травні Служба безпеки України заявила про викриття підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних економічних санкцій щодо 540 компаній та 538 людей, серед яких були, зокрема, бізнесмени Павло Фукс та Дмитро Фірташ, у 2021 році.