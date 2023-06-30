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Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО

Таке рішення Польща прийняла на тлі загрози розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО
Фото: EPA/UPG

Уряд Польщі не хоче “сидіти склавши руки”, поки Росія посилює загрози, зокрема ядерну.

Про це повідомляє Polsat News.

"У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо весь НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

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Він додав, що Польща зацікавлена брати участь у програмі.

"Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО", - зазначив голова уряду Польщі.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною ядерного стримування. Вона надає ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. Зокрема, від листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя знаходиться в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Росія почне розміщення ядерної зброї в Білорусі 7-8 липня. У ці дати планується закінчити підготовку відповідних споруд.

Після президент США Джо Байден наголосив, що Росія “абсолютно безвідповідально” ставиться до переміщення ядерної зброї. Він також вважає "реальними" погрози Путіна тактичним ядерним озброєнням.

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