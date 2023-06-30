У ЄС поки не знайшли механізму, як використати російські активи в інтересах України, - Шольц

Європейська комісія поки не знайшла механізму, як використати російські активи в інтересах України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції за результатами саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що цикористання російських заморожених активів для допомоги Україні є надзвичайно складним завданням з правової точки зору, тож Єврокомісії ще належить проробити це питання.

"Це жахливо складно. Ніхто не знає наразі що і як робити. Ми дали Єврокомісії завдання ламатиме над цим голову та проінформувати нас після того, як вони дійдуть якихось результатів", - пояснив Шольц.

Разом із тим, Bloomberg пише, що лідери ЄС підтримали ідею передати Україні доходи від заморожених активів РФ.

Більше від половини активів перебувають у готівці і на депозитах, тоді як істотна частина суми, що залишилася, зберігається в цінних паперах, які будуть переведені в готівку в міру їх погашення протягом наступних двох-трьох років, зазначає видання

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завила, що Брюссель запропонує використати прибутки від понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для оплати відновлення України.

З початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну ЄС заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центробанку РФ.

У січні повідомлялося, що юристи ЄС знайшли підстави, як використати арештовані активи Центробанку Росії на відбудову України. Блок може тимчасово використати кошти, якщо їх не буде експропрійовувати і дотримається певних умов.