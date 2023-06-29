Російські підсанкційні вантажні судна понад 100 разів зупинялися у турецьких портах, – WSJ

Це може серйозно погіршити відносини між США та Туреччиною.

Російські вантажні кораблі, на які США наклали санкції за перевезення зброї та інших припасів, регулярно заходили в турецькі порти з початку вторгнення в Україну, потенційно зробивши члена НАТО (Туреччину) важливою ланкою у ширших військових зусиллях Москви, пише The Wall Street Journal.

Заходи в порт загрожують подальшим загостренням відносин між США та Туреччиною, яка є єдиним членом Організації Північноатлантичного договору, який не ввів санкції проти Кремля, а натомість став критично важливим економічним каналом для Росії.

Згідно з даними про судноплавство, з якими ознайомився The Wall Street Journal, російські судна, які потрапили під санкції, зробили понад 100 зупинок у портах узбережжя Туреччини з травня 2022 року. Ці зупинки продовжувались і протягом останніх тижнів.

Деякі з кораблів були відремонтовані або отримали інші послуги, заборонені заходами США, що підвищує ризик того, що Вашингтон може накласти санкції на турецький бізнес за допомогу Росії ухилитися від спроб Заходу задушити здатність Москви підтримувати свою армію.

“Росія робить усе можливе, щоб таємно придбати матеріали для забезпечення своїх військових дій”, — сказав високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США.

Раніше не повідомлялося, наскільки російські комерційні судна, які потрапили під санкції, покладаються на турецькі порти.

США чинили тиск на такі країни, як Туреччина, щоб вони перервали російський ланцюг військових поставок, щоб позбавити президента Володимира Путіна нової зброї та боєприпасів для війни в Україні.

Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган використав конфлікт як засіб розширення впливу Туреччини в Чорноморському регіоні. Він розширив торгівлю з Росією, одночасно допомагаючи укладати угоду про транспортування українського зерна Чорним морем і запропонував сприяти мирним переговорам між Україною та Росією.

Візити російських кораблів можуть посилити напруженість між Анкарою та Вашингтоном у критичний момент у відносинах між двома союзниками по НАТО. Зараз США намагаються переконати Туреччину дозволити Швеції приєднатися до альянсу, можливо, в обмін на продаж нових бойових літаків F-16 на 20 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, що найближчими днями скличе термінову нараду, щоб спробувати подолати заперечення Туреччини щодо приєднання Швеції до військової організації – останню відчайдушну спробу, щоб скандинавська країна стояла поруч із союзниками на Вільнюському саміті наступного місяця.

Також нагадаємо, що минулого тижня набув чинності 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Очікується, що новий пакет обмежить продаж і передачу чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.