Франція провела перше випробування гіперзвукової ракети V-MAX

Якщо розробка ракети буде успішною, Франція стане однією з країн, які мають гіперзвукове озброєння. Зараз це США, Китай, Японія, Південна Корея, Індія, РФ та, ймовірно, КНДР.

Франція цього тижня, 26 червня, провела перші льотні випробування гіперзвукової ракети V-MAX, яка здатна розвивати швидкість понад 6000 кілометрів на годину та має непередбачувану траєкторію, що значно ускладнює її перехоплення, повідомляє Le Monde.

Фото: Le Monde

Міністр збройних сил Себастьєн Лекорно з ентузіазмом сказав, що це "нова віха на шляху до опанування Францією гіпершвидкості". Французький гіперзвуковий планер під назвою V-MAX був запущений з Біскаросса, випробувального центру DGA у південно-західному регіоні Франції, за допомогою ракети-зонда з новозбудованої бази.

Раніше Франція оголосила багатоденне попередження щодо морського та повітряного руху у великій 2000-кілометровій зоні навколо місця запуску.

Про успішність випробувань дані традиційно не поширюють. Міністерство оборони Франції в короткій заяві заявило, що "проводиться технічний аналіз численних даних, отриманих під час випробувань, щоб винести уроки для подальших експериментальних польотів". У міністерстві додали, що V-MAX "містить численні бортові технологічні інновації".

Програму офіційно запустили ще в 2019 році, а початкові льотні випробування ракети-носія V-MAX було заплановано на 2021 рік. Проте через технічні та бюджетні причини публічне відновлення місії було відкладено до початку цього року.

Якщо розробка ракети буде успішною, Франція стане однією з країн, які мають гіперзвукове озброєння. Зараз це США, Китай, Японія, Південна Корея, Індія, РФ та, ймовірно, КНДР.