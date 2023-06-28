Змінюється уся архітектура безпеки, - Дуда про "вагнерівців" і ядерну зброю у Білорусі

Він уточнив, що неясно які завдання має ПВК "Вагнера" у Білорусі.

Переведення "вагнерівців" в Білорусь відбувається водночас з розміщенням у цій країні тактичної ядерної зброї, що впливає на безпекову ситуацію.

Про це на пресконференції з президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Я можу сказати таке. Звичайно, що група досвідчених, добре навчених бійців, якими є "вагнерівці" може становити небезпеку. Група нараховує можливо кілька тисяч солдатів. Така група завжди потенційно загрожує. Ніхто з нас сьогодні не знає яке має бути використання цих солдатів, які де-факто будуть у Білорусі. Ми не знаємо, чи вони будуть створювати загрози для України з півночі. Можливо вони будуть створювати міграційний тиск на литовському, латвійському, польському кордонах. Чи матимуть якісь інші завдання, які будуть направлені проти НАТО. Сьогодні складно відповісти на ці питання", - сказав Дуда.

Президент нагадав, що переведення "вагнерівців" в Білорусь відбувається водночас з розміщенням у цій країні тактичної ядерної зброї. Таким чином змінюється уся архітектура безпеки у цій частині Європи. І це вимагає реакції з боку НАТО.

Нагадаємо, що "вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів. Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі Лукашенком і зупинив свій "похід".

Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь.

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