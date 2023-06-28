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До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда

Він обговорить із Зеленським поточну ситуацію на фронті, зокрема російську загрозу ЗАЕС. 

До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда
Фото: Kancelaria Prezydenta

Польський президент Анджей Дуда прибув із візитом до Києва. 

Він проведе переговори із українським колегою Володимиром Зеленським. Про це йдеться у повідомленні Канцелярії Президента в твітері. 

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"Переговори з президентом Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також будуть консультації щодо поточної ситуації на фронті, в тому числі щодо загрози нападу Росії на Запорізьку АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО", – повідомили в Канцелярії. 

Нагадаємо, що з нагоди Дня Конституції в Києві із візитом перебуває президент ще однієї дружньої країни – Литви. Гітанас Науседа повідомив, що його країна придбала для українців дві установки ППО NASAMS.

Сьогоднішній візит Дуди і Науседи до Києва є вже другим від початку 2023 року. В січні вони були у Львові. Невдовзі після візиту Дуда оголосив вагому ініціативу – започаткування коаліції танків Leopard для України. 

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