Литва придбала дві установки ППО NASAMS, щоб передати їх Україні

Науседа вважає, що захист неба є ключовим у українських боях проти агресора.

Литва придбала дві установки для протиповітряної оборони NASAMS, щоб передати їх Україні.

Захист неба є ключовим у українських боях проти агресора. Про це президент Литви Гітанас Науседа зазначив у твітері.

"Чекаю з нетерпінням на більше колективних рішень для підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!" – зазначив він.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.



Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.



Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.



Together until victory! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

NASAMS – це американсько-норвезькій комплекс, що вже перебуває на озброєнні в Україні. До складу комплексу входять пускові установки та РЛС. Закупівлю цих установок для українців США почали в липні 2022. Кожна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. Дальність стрільби з використанням ракет AIM-120С AMRAAM – до 25 км, а у висоту – до 14-15 км, писав "Мілітарний".

За пʼять місяців в Україні ці установки збили понад 100 російських ракет і безпілотників.