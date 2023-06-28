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Литва придбала дві установки ППО NASAMS, щоб передати їх Україні

Науседа вважає, що захист неба є ключовим у українських боях проти агресора.

Литва придбала дві установки ППО NASAMS, щоб передати їх Україні
Фото: Мілітарний

Литва придбала дві установки для протиповітряної оборони NASAMS, щоб передати їх Україні.

Захист неба є ключовим у українських боях проти агресора. Про це президент Литви Гітанас Науседа зазначив у твітері.

"Чекаю з нетерпінням на більше колективних рішень для підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!" – зазначив він. 

NASAMS – це американсько-норвезькій комплекс, що вже перебуває на озброєнні в Україні. До складу комплексу входять пускові установки та РЛС. Закупівлю цих установок для українців США почали в липні 2022. Кожна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. Дальність стрільби з використанням ракет AIM-120С AMRAAM – до 25 км, а у висоту – до 14-15 км, писав "Мілітарний". 

За пʼять місяців в Україні ці установки збили понад 100 російських ракет і безпілотників. 

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