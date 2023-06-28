Учора Збройні сили знищили ще 930 російських загарбників

Ворог зосереджує основні зусилля на трьох напрямках у Донецькій області.

Станом на 28 червня російська армія втратила на війні з Україною близько 227 100 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 930 окупантів, шість артилерійських систем, засіб ППО та багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 227 100 (+930) осіб ліквідовано,

танків – 4 036 (+0) од,

бойових броньованих машин – 7 847 (+13) од,

артилерійських систем – 4 089 (+6) од,

РСЗВ – 627 (+1) од,

засоби ППО – 387 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 499 (+7),

крилаті ракети – 1 261 (+0),

кораблі/катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 774 (+2) од,

спеціальна техніка – 563 (+0).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.